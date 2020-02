Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (80/2020) Motorbrand auf A 7 - Renault brennt aus, Fahrer unverletzt

Göttingen (ots)

Autobahn 7 in Fahrtrichtung Hannover, zwischen den AS Hann. Münden-Lutterberg und -Hedemünden Montag, 24. Februar 2020, gegen 06.10 Uhr

HANN. MÜNDEN (jk) - Auf der A 7, ca. 1.000 Meter vor der Werratalbrücke in Fahrtrichtung Hannover, ist am frühen Montagmorgen (24.02.20) gegen 06.10 Uhr ein Renault Megane in Brand geraten. Das Fahrzeug aus Wuppertal brannte in der Folge vollständig aus. Als Brandursache wird ein technischer Defekt im Motorraum angenommen. Der 57 Jahre alter Fahrer des Wagens blieb unverletzt. Für die Dauer der Löscharbeiten durch die alarmierte Feuerwehr musste die Autobahn kurzfristig voll gesperrt werden. Anschließend rollte der Verkehr für geraume Zeit auf einem Fahrstreifen am Brandort vorbei. Gegen 08.15 Uhr standen wieder alle drei Fahrstreifen zur Verfügung. Die Schadenshöhe ist unklar.

