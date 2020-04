Polizei Duisburg

POL-DU: Marxloh: Kioskbetreiber überwältigt mutmaßlichen Einbrecher

Duisburg (ots)

Ein Kioskbetreiber (38) hat am Mittwochabend (8. April, 20 Uhr) einen mutmaßlichen Einbrecher an der Rolfstraße gestellt. Der Mann soll in der Nacht (gegen 1 Uhr) durch ein Fenster in einen Kiosk an der Kaiser-Wilhelm-Straße gestiegen sein. Er habe dann zunächst die Kasse gestohlen, soll zurückgekehrt sein und sich Wurst sowie Schnaps genommen haben. Auf Videoaufzeichnungen erkannte der Betreiber den Tatverdächtigen, fand heraus wo er sich aufhält und überwältigte ihn. Die alarmierten Polizisten nahmen den 36-Jährigen vorläufig fest. Er soll wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls dem Haftrichter vorgeführt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg

- Pressestelle -

Polizeipräsidium Duisburg

Telefon: 0203/2801046

Fax: 0203/2801049

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell