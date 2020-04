Polizei Duisburg

POL-DU: Wanheimerort: Trickbetrüger warnen vor angeblichen Räubern

Duisburg (ots)

Bereits am Montagnachmittag (6. April, 16:30 Uhr) haben zwei Trickbetrüger eine 79 Jahre alte Frau bestohlen. Sie verwickelten sie in ihrem Hausflur in Wanheimerort in ein Gespräch und warnten vor angeblichen Räubern in der Nachbarschaft. Die Männer redeten so lange auf die Frau ein, bis sie sie in ihre Wohnung führte. Die Männer behaupteten prüfen zu wollen, ob das Bargeld der Frau sicher genug aufbewahrt sei. Aus Angst vor der angeblichen Räuberbande zeigte die Frau ihnen ihr Versteck. Nach einem kurzen Gespräch verschwanden die Männer wieder und die Seniorin bemerkte, dass ihre geheime Geldkassette geplündert war. Die Polizei warnt: Trickbetrüger gehen äußerst geschickt vor und üben großen Druck vor allem auf ältere Menschen aus. Lassen Sie niemals Fremde in die Wohnung. Sprechen Sie mit ihren Eltern und Großeltern über die Gefahren.

