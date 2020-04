Polizei Duisburg

POL-DU: Fahrn: Polizei stoppt 18-Jährige mit gestohlenem Roller

Duisburg (ots)

Zwei junge Männer ohne Helm auf einem Roller zogen am Dienstag (7. April, 20:10 Uhr) auf der Weseler Straße die Aufmerksamkeit einer Streifenwagenbesatzung auf sich. Als die Polizisten die beiden kontrollieren wollten, sprang der Sozius vom Sitz und rannte in Richtung Goebenstraße. Die Beamten erkannten den flüchtigen 18-Jährigen: Sie hatten schon öfter dienstlich Bekanntschaft mit ihm gemacht. Der Fahrer des Rollers stoppte. Der ebenfalls 18-Jährige konnte weder Papiere des Kleinkraftrades noch die erforderliche Fahrerlaubnisklasse M vorweisen. Die Individualnummer des Zweirads ist nicht mehr erkennbar, so dass Beamten nicht überprüfen konnten, ob es gestohlen worden ist. Im Helmfach fanden die Beamten auch noch eine Zange. Der junge Mann äußerte, dass er das Fahrzeug von jemandem zur Probefahrt bekommen habe, dessen Namen er nicht kenne. Die Ordnungshüter stellten den Roller sicher und schrieben Anzeigen wegen des Verdachts des Diebstahls und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

