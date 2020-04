Polizei Duisburg

POL-DU: Vierlinden: Leichte Verletzungen nach Unfall

Duisburg (ots)

Mit leichten Verletzungen ist ein achtjähriger Radfahrer nach einem Unfall am Dienstag (7. April, 16:20 Uhr) davon gekommen: Eine Autofahrerin hatte den Jungen übersehen und touchiert, als sie von einer Einfahrt in die Herzogstraße einfuhr. Rettungssanitäter versorgten die Wunden des Kindes vor Ort. Am Seat sowie am Fahrrad sind Lackschäden entstanden.

