Polizei Duisburg

POL-DU: Kaßlerfeld: Bier gestohlen - Brecheisen zurück gelassen

Duisburg (ots)

Dass Einbrecher ihr Werkzeug liegen lassen, kommt eher selten vor: Unbekannte haben in der Zeit von Sonntagabend (5. April) gegen 22:30 Uhr bis Montag (6. April) 11 Uhr drei Lauben einer Kleingartenanlage am Ruhrdeich aufgebrochen. Sie durchwühlten sämtliche Schränke. Als Beute konnte bisher nur eine Flasche Bier festgestellt werden - dafür ließen sie in einer anderen Laube vermutlich ihr eigenes Brecheisen zurück. Die Polizei sucht Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 36 unter 0203 2800 entgegen.

