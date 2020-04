Polizei Duisburg

POL-DU: Marxloh: Zwei Spielhallenaufbrüche

Duisburg (ots)

Unbekannte haben in der Zeit von Sonntag (5. April, 18 Uhr) bis Montag (6. April, 18 Uhr) die Tür einer Spielhalle an der Weseler Straße aufgehebelt und mehrere Spielautomaten aufgebrochen. Sie stahlen Bargeld und flüchteten unbemerkt.

Gleiches passierte am Montag (6. April) im Zeitraum von 10:50 Uhr bis 19:30 Uhr in einem Lokal an der Getrudenstraße. Auch hier haben Einbrecher die Eingangstür aufgehebelt und aus Spielautomaten Geld entwendet. Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft, ob es einen Zusammenhang zwischen beiden Fällen gibt. Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter 0203 2800 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg

- Pressestelle -

Polizeipräsidium Duisburg

Telefon: 0203/2801041

Fax: 0203/2801049

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell