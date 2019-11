Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Verkehrsunfall mit einer verletzten Person - Zusammenstoß beim Abbiegen

Unna (ots)

Am Dienstagmorgen (26.11.2019) fuhr gegen 10.20 Uhr eine 68-jährige Kamenerin auf dem Afferder Weg von Unna in Richtung Kamen. Kurz vor der Einmündung In der Külve überholte sie zwei Radfahrerinnen und als sie in Höhe der Einmündung war, bog von dort eine 40-jährige Unnaerin nach links in Richtung Unna ab. Hierbei stieß sie mit der Kamenerin zusammen. Durch den Aufprall verletzte sich die Unnaerin leicht und wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 7 000 Euro.

