Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Selm - Mit Bier am Steuer: 53-Jähriger baut Verkehrsunfall

Selm (ots)

Zeugen sind am späten Montagabend (25.11.2019) gegen 20.50 Uhr auf ein Fahrzeug aufmerksam geworden, das auf der Straße Zur Alten Windmühle in Selm derart weit rechts fuhr, dass die Reifen am Bordstein entlang schliffen. Anschließend wendete der Fiat Punto auf der Fahrbahn, fuhr in eine Parklücke und stieß dort beim Rangieren rückwärts gegen einen geparkten Daimler EQ. Als die Zeugen den Fahrer des Fiats - ein 53-jähriger Selmer - ansprachen, stieg er mit einer Flasche Bier in der Hand aus und trank. Die Zeugen riefen die Polizei. Die eingetroffenen Beamten führten vor Ort einen freiwilligen Atemalkoholtest durch. Das Ergebnis: 1,32 Promille. Beim Durchsuchen des Mannes wurde ein Messer aufgefunden, das ebenso wie der Führerschein sichergestellt wurde. Auf der Wache Werne wurden ihm zwei Blutproben entnommen. Auf den 53-jährigen Selmer kommt nun ein Strafverfahren zu.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Unna

Pressestelle

Christian Stein

Telefon: 02303-921 1152

E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de

https://unna.polizei.nrw



Außerhalb der Bürodienstzeiten:

Kreispolizeibehörde Unna

Leitstelle

Telefon: 02303-921 3535

Fax: 02303-921 3599

E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell