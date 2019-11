Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Traktorkonvoi Abschlussmeldung - betroffene Autofahrer nahmen Verkehrsbehinderungen gelassen hin

Auch im weiteren Tagesverlauf blieben größere Verkehrsstörungen im Bereich Unna aus. Entgegen der Vorplanung erreichte ein aus Essen kommender Konvoi aus etwa 700 Traktoren nicht zeitgerecht die Kundgebung in Dortmund, so dass sich die dort versammelten 170 Fahrzeuge schon vorzeitig wieder in Richtung Hamm auf den Weg machten.

In der Zeit von 15 Uhr bis 16.30 Uhr kam es dadurch in Unna sukzessive zu Sperrungen der Zufahrtsstraßen zur B 1 in Richtung Werl.

Der aus Essen in Richtung Hamm angekündigte Konvoi hat sich in Dortmund aufgelöst, so dass keine weiteren Verkehrsstörungen im Bereich zu erwarten sind.

Vielen Dank für die Geduld aller Verkehrsteilnehmer.

