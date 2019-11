Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Verdacht des gewerbsmäßigen Diebstahls: polizeibekannter Ladendieb vorläufig festgenommen

Unna (ots)

Die Polizei hat am Samstag (23.11.2019) einen 51-Jährigen aus Unna vorläufig festgenommen, nachdem er gegen 12.45 Uhr versucht hatte, in einem Kaufhaus an der Massener Straße in Unna drei Jeanshosen zu stehlen, dabei aber von einem Ladendetektiv beobachtet und gestellt wurde. Der polizeibekannte 51-jährige Unnaer gab zu, dass er die gestohlene Kleidung weiterverkaufen wollte. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Dortmund wurde der 51-jährige Unnaer wieder aus dem Gewahrsam entlassen. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Diebstahls ermittelt.

