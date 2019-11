Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Zwei Gartenlauben in Kleingartenanlage aufgebrochen - Polizei sucht Zeugen

Schwerte (ots)

Zu zwei Einbrüchen in einer Kleingartenanlage in der Straße Im Reiche des Wassers in Schwerte ist es zwischen Freitag (22.11.2019), 18 Uhr, und Samstag (23.11.2019), 12 Uhr, gekommen. Bislang unbekannte Täter sind über den Zaun der Kleingartenanlage geklettert und sind in die beiden Parzellen eingestiegen. Sie entwendeten unter anderem ein Radio und eine Kabeltrommel.

Wer hat Verdächtiges bemerkt? Hinweise nimmt die Polizei Schwerte unter der Rufnummer 02304 921-3320 oder 921 0 entgegen.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Unna

Pressestelle

Christian Stein

Telefon: 02303-921 1152

E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de

https://unna.polizei.nrw



Außerhalb der Bürodienstzeiten:

Kreispolizeibehörde Unna

Leitstelle

Telefon: 02303-921 3535

Fax: 02303-921 3599

E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell