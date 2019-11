Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bönen - Einbruch in Sparkasse

Bild-Infos

Download

Bönen (ots)

Am frühen Samstagmorgen, 23.11.2019, gegen 05.10 Uhr, wurde ein Fenster der leerstehenden Sparkassenfiliale Bergkamen-Bönen in der Bahnhofstraße gewaltsam geöffnet. Anschließend wurde der im Foyer befindliche Geldautomat aufgebrochen. Ohne Beute krabbelte der Täter, nach Angaben eines Zeugen, der auf den Bus wartete, auf allen Vieren aus dem Fenster des Bankgebäudes. Da er von dem Einbruch nichts mitbekommen hatte dachte er, es handele sich um einen Betrunkenen, der in dem leerstehenden Gebäude aufhältig gewesen ist. Der Täter ging über die Bahnhofstraße in die Gustavstraße, wo er in einen PKW stieg und davon fuhr. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Schwerte, 02304/9213320, in Verbindung zu setzen.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Unna

Pressestelle

Telefon: 02303-921 1150

E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de

https://unna.polizei.nrw



Außerhalb der Bürodienstzeiten:

Kreispolizeibehörde Unna

Leitstelle

Telefon: 02303-921 3535

Fax: 02303-921 3599

E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell