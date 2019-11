Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Fröndenberg - PKW landet im Vorgarten

Fröndenberg (ots)

Am frühen Samstagmorgen, 23.11.2019, 0.30 Uhr, befuhr ein 19-jähriger Fröndenberger mit einem weißen Kleinwagen VW die Sonnenbergstraße. In einer Linkskurve kam der Fahrzeugführer nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr in einen Vorgarten, in dem das Auto zum Stehen kam. Bei der Unfallaufnahme kam der Verdacht auf, dass der junge Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmittel stehen könnte. Ein vor Ort durchgeführter Vortest bestätigte den Verdacht, die Entnahme einer Blutprobe schloss sich an. Verletzt wurde niemand, der Sachschaden liegt bei ca. 3000 Euro.

