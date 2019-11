Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bönen - Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen - Auffahrunfall

Bönen (ots)

Am Freitagmorgen (22.11.2019) fuhren gegen 5.45 Uhr ein 58-jähriger Beckumer und ein 69-jähriger Bönener auf der Edisonstraße aus Richtung Unna Straße kommend. Als der Beckumer in Höhe Weetfelder Straße nach links in einen Einfahrt abbog, fuhr der Bönener auf ihn auf. Vermutlich verwechselte er das Gaspedal mit der Bremse.

Durch den Aufprall wurden der Beckumer leicht und der Bönener schwer verletzt. Beide wurden in Krankenhäuser gebracht. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 10 000 Euro.

