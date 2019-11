Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bönen - 27-Jähriger nach Verkehrsunfall eingeklemmt und schwer verletzt

Bönen (ots)

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am frühen Dienstagmorgen (26.11.2019) in Bönen gekommen. Ein 21-jähriger Pole ist gegen 05.05 Uhr mit einem Audi A6 und mit überhöhter Geschwindigkeit von einem Firmengelände links auf die Edisonstraße abgebogen. Dabei nahm er einem 27-jährigen Iserlohner die Vorfahrt, der ihm ungebremst mit einem Peugeot 307 in die Seite fuhr. Bei dem Zusammenstoß wurde der 27-jährige Iserlohner eingeklemmt und schwer verletzt - er musste noch im Fahrzeug medizinisch versorgt werden, während ihn die Feuerwehr befreite. Der 21-jährige Pole wurde leicht verletzt. Beide wurden mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Edisonstraße war während der Bergung, Unfallaufnahme und Straßenreinigung voll gesperrt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell