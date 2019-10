Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pressebericht für das Wochenende vom 25.-27.10.2019 (Einbruch in Bürogebäude, Aufbruch eines Zigarettenautomaten, Verkehrsunfall mit verletztem Kind, Köperverletzung)

Linz am Rhein (ots)

Einbruch in leerstehendes Bürogebäude 56598 Rheinbrohl In dem Zeitraum vom 11.10.-25.10.2019 verschafften sich bislang unbekannte Täter durch Einschlagen einer Glastür Zugang zu dem Inneren des Gebäudes. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet.

Aufbruch eines Zigarettenautomaten 53557 Bad Hönningen, Ortsteil Ariendorf, Im Sonnenwinkel In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde durch bislang unbekannte Täter ein Zigarettenautomat aufgebrochen und das Bargeld entwendet. Der Schaden wird auf mehrere 100 Euro beziffert.

Verkehrsunfall mit verletztem 13jährigen Radfahrer 53545 Linz Am Freitagnachmittag kam es in Linz zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein 12jähriger Radfahrer missachtete die Vorfahrt einer 48jährigen Pkw Führerin. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der Radfahrer kam zu Fall und wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert.

Körperverletzung 53560 Vettelschoß, Zum Form In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es auf dem Oktoberfest in Vettelschoß zu einer wechselseitigen Körperverletzung. Nach vorausgegangener Streitigkeiten attackierten sich zwei junge Männer. Der 21jähriger wurde mit der Faust ins Gesicht geschlagen, der 22jährige Mann mit Tritten gegen das Schienbein verletzt. Gegen beide alkoholisierten Personen wurden ein Strafverfahren eingeleitet

Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei Linz, unter der Telefonnummer 02644-943-0 oder per Email an pilinz@polizei.rlp.de, erbeten.

