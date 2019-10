POL-PDNR: Medieninfo der Polizei Neuwied für das Wochenende

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

01 Verkehrsunfälle

Insgesamt 15 Verkehrsunfälle ereigneten sich am Wochenende, bei denen zwei Personen verletzt wurden und ein Gesamtsachschaden von etwa 12.600 EUR entstand.

Die Neuwieder Polizei sucht Zeugen, nachdem am Freitagnachmittag gegen 15 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Hedesdorfer Straße die vordere, rechte Seite eines dort geparkten 1er BMW's beschädigt wurde.

Ebenfalls am Freitag, etwa in der Zeit von 14-16 Uhr, wurde die hintere, rechte Stoßstange eines auf dem Marktplatz geparkten PKW Honda beschädigt. Die Verursacher machten sich jeweils unverrichteter Dinge aus dem Staub.

02 Straftaten

Am Freitagmittag wurden einem 97jährigen Mann in einem Geschäft in der Friedrich-Ebert-Straße 150 EUR aus seiner Geldbörse gestohlen.

In der Nacht zum Samstag sprühten bislang Unbekannte insgesamt fünf Hakenkreuze auf die Fassade eines Getränkemarktes in der Allensteiner Straße. Die Polizei Neuwied sucht Zeugen.

Ebenfalls in der Nacht zum Samstag wurde in der Bismarckstraße das Glas der Haustüre eines Mehrfamilienhauses eingeschlagen. Ein 42jähriger Mann wurde am Samstagabend in einem Lebensmittelmarkt in der Engerser Landstraße beim Diebstahl erwischt.

Erwischt wurde am Sonntagmorgen gegen 00:15 Uhr ein 15jähriger, der quasi vor den Augen der Polizei auf dem Luisenplatz ein Fahrrad entwendete und nach kurzer fußläufiger Verfolgung gestellt werden konnte. Die wenig begeisterte Mutter nahm ihren Zögling durch die Streife in Empfang.

Durch einen 20jährigen Mann wurde am Sonntagmorgen gegen 02:20 Uhr ein in der Heddesdorfer Straße abgestellter PKW Nissan beschädigt. Der junge Mann wurde dabei beobachtet, wie er einen Pflanzkübel auf die Motorhaube warf.

