Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Schwerer Motorradunfall

Puderbach (ots)

Am Samstag, den 26.10.2019 gegen 17:20 Uhr ereignete sich auf der L267 bei Puderbach ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem eine 19-jährige Motorradfahrerin schwer verletzt wurde. Diese befuhr mit ihrem Motorrad die L267 von Puderbach kommend in Richtung Altenkirchen. Im Verlauf einer Kurve kam sie aus bislang ungeklärter Ursache zu Fall und anschließend nach rechts von der Fahrbahn ab. Die Fahrerin wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste mittels Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht werden. Die L267 musste während der Unfallaufnahme zeitweise vollgesperrt werden. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Straßenhaus



Telefon: 02634/952-0

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell