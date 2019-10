Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Altenkirchen (ots)

In der Nacht von Freitag, 25.10.2019, auf Samstag, 26.10.2019, um 02:20 Uhr meldeten mehrere Anrufer eine Gruppe randalierender Personen, die auf der Frankfurter Straße in Altenkirchen Baustellenabsperrungen und Schilder umwarfen. Die Personen gingen in Richtung Michelbach. Eine Streifenwagenbesatzung der Polizeiinspektion Altenkirchen stellte die Schilder und Absperrungen wieder auf, um eine Gefährdung des Verkehrs zu verhindern. Es wurde Strafanzeige gegen die noch unbekannten Tatverdächtigen erstattet. Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen und den Personen geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Altenkirchen unter der Telefonnummer 02681/ 9460 zu melden.

