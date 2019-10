Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wohnungseinbruchdiebstahl in ein Einfamilienhaus

Willroth (ots)

Im Zeitraum von Donnerstag, 24.10.2019, 18:00 Uhr, bis Freitag, 25.10.2019, 09:00 Uhr, ist durch bisher unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Dorfstraße in Willroth eingebrochen worden. Bei der delikttypischen Durchsuchung des Anwesens entwendeten die Täter eine milchigfarbene Tupperdose mit blauen Deckel und ein weißes Porzellanschwein mit rosa und grünen Punkten, in denen sich jeweils geringe Mengen an Bargeld befanden. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden.

