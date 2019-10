Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Fehler beim Abbiegen - Pkw fährt sich in Gleisbett der Straßenbahn fest

Mannheim (ots)

Aufgrund einer Unachtsamkeit kam eine 44-jährige Toyota-Fahrerin aus Schifferstadt am Samstagabend, gegen 23.15 Uhr, beim Linksabbiegen aus der Niederfeldstraße in die Neckarauer Straße zu weit nach links ab und fuhr sich im Gleisbett der Straßenbahn fest. Der Straßenbahnverkehr in Richtung Innenstadt musste daher kurzzeitig gesperrt und ein Schienenersatzverkehr eingerichtet werden. Zusammen mit einigen hilfsbereiten Passanten konnte der Pkw von den Schienen gehoben werden. So konnte nach kurzer Zeit der Schienenverkehr wieder freigegeben werden. Es entstand nur am Toyota ein geringer Sachschaden.

