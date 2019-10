Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: E-Scooter-Fahrer deutlich alkoholisiert

Heidelberg (ots)

Auf der Neuenheimer Landstraße fuhr am frühen Sonntagmorgen ein 39-Jähriger mit einem Leih-E-Scooter in Schlangenlinien. Bei der Verkehrskontrolle wurden bei dem Spanier 1,4 Promille in der Atemluft gemessen. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen; zudem musste der Tourist eine Sicherheitsleistung in Höhe von 1.000 Euro hinterlegen.

