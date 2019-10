POL-MA: Nußloch/Rhein-Neckar-Kreis: Wildunfall

Polizeipräsidium Mannheim

Am Sonntagmorgen, gegen 03.30 Uhr, stieß eine 33-jährige Audi-Fahrerin auf der B 3 bei Nußloch mit einem Wildschwein zusammen. Sie fuhr mit ihrem Pkw in Richtung Heidelberg, als plötzlich ca. 500 m vor der K 4256 das Wildschwein die Fahrbahn überquerte. Der Pkw wurde an der Front beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 2000 Euro. Das Wildschwein verschwand, von dem Zusammenstoß offensichtlich unbeeindruckt, im angrenzenden Feldgebiet.

