Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Innenstadt: Nach Randale an Straßenbahnhaltestellen; Zeugen gesucht!

Mannheim (ots)

Am frühen Samstagmorgen wurde der Mannheimer Polizei ein Randalierer im Bereich der Straßenbahnhaltestelle "Universität" gemeldet.

Gegen 01:30 Uhr hatte ein Zeuge mitgeteilt, dass er von der Bismarckstraße aus beobachten konnte, wie ein Unbekannter auf die Glasscheiben der Werbetafel an der Straßenbahnhaltestelle "Universität" (Fahrtrichtung Paradeplatz) einschlug.

Im Zuge der ersten Ermittlungen vor Ort wurde bekannt, dass die Werbetafel von einem Mann (ca. 50-60 Jahre, gebeugte Körperhaltung, graue schulterlange Haare, dunkle Jacke, hellbraune Hose, dunkle Schuhe mit auffällig weißen Sohlen) beschädigt wurde. Im Anschluss habe sich der Täter in Richtung Schlosspark entfernt. Im Zuge ihrer Fahndungsmaßnahmen fiel den Beamten eine weitere beschädigte Tramhaltestelle auf: Auch an der Haltestelle "Universität" (Fahrtrichtung Hauptbahnhof) waren die Scheiben der Schaukästen eingeschlagen worden. Zudem wies der Fahrkartenautomat dort ebenfalls Beschädigungen auf. Aufgrund der örtlichen Nähe geht die Polizei davon aus, dass es sich in beiden Fällen um ein und denselben Täter handeln dürfte.

Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier Innenstadt unter 0621/1258-0 erbeten.

