Polizei Duisburg

POL-DU: Hamborn: Pkw touchiert Krad mit gestohlenen Kennzeichen

Duisburg (ots)

Ein 19-jähriger Mann ist am Dienstagabend (7. April, 21:53 Uhr) mit seinem Opel Corsa aus einer Einfahrt an der Kolpingstraße gefahren. Dabei stieß er mit einem Kleinkraftrad zusammen. Bei dem Sturz verletzte sich der 20-jährige Sozius und zog sich Schürfwunden zu. Als die Polizei vor Ort den Unfall aufnahm, Personalien und Fahrzeuge überprüfte, staunten die Beamten: Das Kennzeichen des Krades war als gestohlen gemeldet. In den Taschen, die der Kradfahrer bei sich hatte, fanden sie außerdem Cannabis. Der 18-Jährige gab daraufhin den Beamten gegenüber an, unter dem Einfluss von Drogen und ohne gültige Fahrerlaubnis gefahren zu sein. Das Krad habe er bei Ebay gekauft. Die Beamten nahmen den jungen Mann mit zur Wache und stellten das Krad sicher. Eine Blutprobe wurde entnommen und eine Anzeige unter anderem wegen Drogenbesitzes geschrieben. (stb)

