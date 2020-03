Polizei Hagen

POL-HA: 34-Jähriger begeht Ladendiebstahl

Hagen (ots)

Am Montag, 09. März, verständigte ein Baumarkt in der Eckeseyer Straße die Polizei nach einem Ladendiebstahl. Gegen 10:30 Uhr hatte ein Mann zwei Bohrer aus der Auslage genommen, die Verpackung entfernt und die Ware in einem anderen Bohrset versteckt. Mit diesem ging der 34-Jährige anschließend zur Selbst-Scanner-Kasse und wollte nach dem Bezahlvorgang den Laden verlassen. Der 33-jährige Mitarbeiter des Baumarktes hielt den Mann bis zum Eintreffen der Polizei auf. Der Ladendieb erhält eine Anzeige.

