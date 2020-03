Polizei Hagen

POL-HA: Dealer erhält Betretungsverbot und landet im Gewahrsam

Hagen (ots)

Ein 32-jähriger mutmaßlicher Drogendealer ist der Polizei Hagen am Montagabend aufgefallen. Um 23:30 Uhr entdeckte ihn eine Streife in der Bahnhofsstraße. Da er sich auffällig verhielt, etwas wegwarf und flüchtete, kontrollierten ihn die Beamten. Bei den weggeworfenen Gegenständen handelte es sich um Cannabis. Zusätzlich fanden die Polizisten bei ihm noch weißes Pulver. Die Substanzen stellten die Beamten sicher. Der Mann, der in Mülheim an der Ruhr wohnt, erhielt ein Bereichsbetretungsverbot für den Hagener Bahnhofsbereich. Die Einsatzkräfte brachten ihn vorübergehend in das Polizeigewahrsam und fertigten gegen ihn eine Anzeige nach dem Betäubungsmittelgesetz.

