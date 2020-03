Polizei Hagen

POL-HA: 67-Jährige zwischen Autos eingeklemmt

Hagen (ots)

Am Montag, 09.03.2020, ereignete sich gegen 11:30 Uhr ein Unfall auf dem Gelände einer Tankstelle in der Straße "Am Sportpark". Nach bisherigen Erkenntnissen wollte eine 67-Jährige ihren Nissan betanken. Das Fahrzeug kam auf dem leicht abschüssigen Gelände ins Rollen, die Frau versuchte deshalb wieder in das Auto zu steigen, um es zu stoppen. Dies gelang ihr jedoch nicht. Sie kollidierte mit einem Opel. Ihr Bein klemmte sich dabei zwischen den beiden Fahrzeugen ein. Die Feuerwehr musste Teile der Heckstoßstange des Opels entfernen, um die Hagenerin zu befreien. Sie wurde leicht verletzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1.400 Euro.

