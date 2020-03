Polizei Hagen

POL-HA: Unfall auf der Badstraße mit zwei Verletzten

Hagen (ots)

Am Samstagnachmittag, 16:35, kam es auf der Badstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich zwei Personen verletzten. Eine 28-jährige Frau geriet mit ihrem Opel Corsa in Fahrtrichtung Sparkassenkarree gegen einen neben ihr fahrenden BMW eines 50-Jährigen. Der Corsa drehte sich in Folge der Kollision, die Insassen beider Wagen erlitten leichte Verletzungen und kamen in ein Krankenhaus. Der Sachschaden beträgt 8.000 Euro, beide Autos wurden abgeschleppt. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme war die Badstraße gesperrt. Das Verkehrskommissariat ermittelt nun, ob die Opelfahrerin den Fahrstreifen wechseln oder wenden wollte.

