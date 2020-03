Polizei Hagen

POL-HA: Glasscheibe mit dem Kopf eingeschlagen

Hagen (ots)

Am späten Freitagabend wurde die Polizei in die Bebelstraße zu Hilfe gerufen. Von dort meldete ein Anwohner, dass sich vor dem Hauseingang ein augenscheinlich betrunkener Mann aufhalte und versuche, die Haustür einzuschlagen.

Vor Ort trafen die Beamten auf einen stark angetrunkenen und aggressiven 32 jährigen Mann. Dieser gab an, in dem Haus seine Freundin besuchen zu wollen, die ihn aber nicht ins Haus lasse.

Da der Mann an der Stirn eine blutende Platzwunde aufwies, wurde er mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. An der Haustür konnte eine beschädigte Glasscheibe festgestellt werden, an der sich ebenfalls Blut befand.

Da er sich weiterhin sehr aggressiv verhielt und androhte, zur Bebelstraße zurückzukehren, wurde er über Nacht in Polizeigewahrsam genommen.(trei)

