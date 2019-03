Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Schweindorf - Pedelec-Fahrer schwer verletzt; Wittmund - Unfallflucht; Neuharlingersiel - Unfallflucht auf Parkplatz

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Schweindorf - Pedelec-Fahrer schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall an einer Kreuzung in Schweindorf ist am Dienstagnachmittag ein Pedelec-Fahrer schwer verletzt worden. Ein 48-jähriger Nenndorfer wollte mit seinem VW Caddy gegen 16:50 Uhr vom Süderweg auf die Esenser Straße einbiegen. Dabei übersah er offenbar einen 84-jährigen Pedelec-Fahrer, der auf dem Radweg an der Esenser Straße unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß im Einmündungsbereich. Der Pedelec-Fahrer wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Wittmund - Unfallflucht

Ein unbekannter Autofahrer hat sich am Dienstagnachmittag von einer Unfallstelle an der Carolinensieler Straße in Wittmund entfernt, ohne sich um einen entstandenen Schaden zu kümmern. Der Unbekannte führte offenbar gegen 16:30 Uhr ohne ersichtlichen Grund auf der Bundesstraße im Ortsteil Uttel eine Gefahrenbremsung durch, wodurch ein hinter ihm fahrender Golf-Fahrer nach rechts ausweichen musste und in einer Parkschleife zum Stehen kam. Der blaue VW Golf wurde dabei im Frontbereich beschädigt. Der Verursacher fuhr weiter. Hinweise nimmt die Polizei unter 04462 9110 entgegen.

Neuharlingersiel - Unfallflucht auf Parkplatz

Ein schwarzer Ford C-Max ist bereits am Dienstag, 19. März, auf einem Parkplatz in Neuharlingersiel beschädigt worden. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte den Ford vermutlich beim Ein- oder Ausparken an der Beifahrerseite. Anschließend entfernte er sich vom Unfallort, ohne sich um die Regulierung des entstandenen Schadens zu kümmern. Der Vorfall ereignete sich zwischen 08:50 Uhr und 10:30 Uhr auf einem Parkplatz an der Edo-Edzards-Straße. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 04462 9110 entgegen.

