Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Radfahrer unter Alkoholeinfluss; Krummhörn - Unfallflucht auf Parkplatz; Krummhörn - Pedelec-Fahrer leicht verletzt; Norderney - Unfallflucht auf Parkplatz

Altkreis Norden (ots)

Verkehrsgeschehen

Norden - Radfahrer unter Alkoholeinfluss

Ein 34-jähriger Norder war am frühen Donnerstagmorgen in Norden unter erheblichem Alkoholeinfluss unterwegs. Der Radfahrer fuhr gegen 01:25 Uhr auf der Schulstraße. Da seine Fahrweise auffällig war, wurde er von Polizeibeamten überprüft. Ein Atemalkoholtest ergab vor Ort einen Wert von 2,28 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt und es wurde eine Blutprobe entnommen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Krummhörn - Unfallflucht auf Parkplatz

Ein roter Skoda Rapid ist am Montag auf einem Parkplatz in Greetsiel beschädigt worden. Ein unbekannter Autofahrer touchierte den Skoda vermutlich beim Ein- oder Ausparken auf dem Parkplatz einer Freizeiteinrichtung an der Straße Zur Hauener Hooge und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Der Vorfall ereignete sich zwischen 13:45 Uhr und 15:00 Uhr. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 04923 364 entgegen.

Krummhörn - Pedelec-Fahrer leicht verletzt

Ein Pedelec-Fahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einem Auto am Dienstagnachmittag in Krummhörn verletzt worden. Der 68-jährige Pedelec-Fahrer aus Krummhörn fuhr auf der Landesstraße in Richtung Pewsum auf dem Radweg. Ein 57-jähriger Mazda-Fahrer aus Krummhörn wollte rückwärts von der Landesstraße auf ein Grundstück fahren und übersah dabei offenbar den Pedelec-Fahrer. Es kam zum Zusammstoß, bei dem der Pedelec-Fahrer stürzte. Er wurde leicht verletzt.

Norderney - Unfallflucht auf Parkplatz

Ein schwarzer VW Touran ist in der vergangenen Woche auf dem Parkplatz an der Hafenstraße auf Norderney beschädigt worden. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken touchierte ein unbekannter Verursacher das Auto an der Beifahrertür sowie am linken vorderen Kotflügel und entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne den Schaden zu melden. Der VW Touran war im Tatzeitraum, zwischen Donnerstag, 21. März, 16:00 Uhr, und Mittwoch, 27. März, 16:45 Uhr, auf dem Parkplatz an der Hafenstraße abgestellt. Hinweise nimmt die Polizei unter 04932 92980 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Pressestelle

Wiebke Baden

Telefon: 04941 606104

E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell