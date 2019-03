Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Pedelec-Fahrer verletzt; Aurich - Unfallflucht auf Parkplatz; Aurich - Unfallflucht; Aurich - Autos auf Parkplatz beschädigt; Wiesmoor - Kabeltrommel prallt gegen Schulbus

Altkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Aurich - Pedelec-Fahrer verletzt

Ein 64-jähriger Pedelec-Fahrer ist am Dienstag bei einem Verkehrsunfall in Extum verletzt worden. Ein 34-jähriger VW-Polo-Fahrer aus Wilhelmshaven wollte gegen 10:03 Uhr von dem Grundstück eines Autohauses auf die Emder Straße fahren. Dabei übersah er offenbar den auf dem Fahrradweg von rechts kommenden Pedelec-Fahrer aus Aurich. Es kam zum Zusammenstoß. Der Pedelec-Fahrer wurde leicht verletzt.

Aurich - Unfallflucht auf Parkplatz

Ein grauer Renault Kadjar ist bereits am Freitag, 15. März, auf dem Parkplatz eines Supermarktes am Dreekamp beschädigt worden. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte vermutlich beim Ein- oder Ausparken den geparkten Renault und entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Vorfall ereignete sich am Freitag, 15. März, gegen 15 Uhr. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 04941 606215 entgegen.

Aurich - Unfallflucht

Ein grauer Mazda 626 ist in der Nacht von Montag auf Dienstag an der Insterburger Straße in Aurich beschädigt worden. Das Fahrzeug war in der Zeit von 22:00 Uhr bis 08:30 Uhr am Fahrbahnrand geparkt. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 04941 606215 entgegen.

Aurich - Autos auf Parkplatz beschädigt

Unbekannte haben auf einem Parkplatz in der Johannes-Diekhoff-Straße in Aurich mehrere Autos beschädigt. Der Vorfall ereignete sich zwischen Dienstag, 15:00 Uhr, und Mittwoch, 07:45 Uhr, auf dem Parkplatz einer Bildungseinrichtung. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 04941 606215 entgegen.

Sonstiges Geschehen

Wiesmoor - Kabeltrommel prallt gegen Schulbus

Ein Schulbus ist am Mittwochmorgen auf dem Neuen Weg in Wiesmoor durch eine schwere Holzkabeltrommel beschädigt worden. Die Kabeltrommel war auf einem Lkw mit Tieflader befestigt, der gegen 08:20 Uhr auf dem Neuen Weg in Richtung Hauptstraße unterwegs war. Aus bislang ungeklärter Ursache löste sich die mit Gurten gesicherte Trommel kurz vor dem Kreuzungsbereich Freilichtbühnenstraße / Am Ottermeer und fiel auf die Straße. Sie prallte gegen einen entgegenkommenden Schulbus und beschädigte diesen entlang der linken Fahrzeugseite. Personen kamen nicht zu Schaden. Es entstand Sachschaden im vierstelligen Bereich.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Pressestelle

Wiebke Baden

Telefon: 04941 606104

E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell