Polizei Hagen

POL-HA: Einbruch in Doppelhaus

Bild-Infos

Download

Hagen (ots)

Am Donnerstagabend, zwischen 17:40 Uhr und 20:40 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in eine Doppelhaushälfte in Dahl ein. Die Täter nutzten die Abwesenheit der 58-jährigen Mieterin aus und verschafften sich über ein rückwärtiges Badezimmerfenster Zugang zum Haus. Nach dem Aufhebeln des Fensters durchwühlten sie die Zimmer. Was genau entwendet wurde, ist noch unklar. Die Geldbörse des Lebensgefährten der Mieterin nahmen die Diebe auf jeden Fall mit. Neben Bargeld in dreistelliger Höhe befanden sich in der Börse auch diverse Karten. Die Kriminalpolizei übernahm die Spurensicherung und bittet um Hinweise zu der Straftat unter der Rufnummer 02331-986-2066.

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen

Pressesprecher

Michael Siemes

Telefon: 02331/986 1511

Fax: 02331/986 15 19

E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de



http://www.polizei.nrw.de/hagen/

https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA

https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell