Polizei Hagen

POL-HA: Rückkehrverbot nach häuslicher Gewalt

Hagen (ots)

Am Donnerstag, 05. März, kam es gegen 16 Uhr zu einer häuslichen Gewalt in Boele. Ein Ehepaar war zunächst in verbalen Streit geraten. Im weiteren Verlauf ging der 50-Jährige seine Ehefrau auch körperlich an. Da es in der Vergangenheit bereits mehrfach zu ähnlichen Situationen kam, verständigte die Hagenerin die Polizei. Die Beamten verwiesen den Mann der Wohnung und sprachen ein zehntägiges Rückkehrverbot gegen ihn aus. Er erhält eine Anzeige. Die Ehefrau wurde bei dem Vorfall leicht verletzt.

