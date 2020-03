Polizei Hagen

POL-HA: 23-jährige Fußgängerin bei Unfall leicht verletzt

Hagen (ots)

Ein 67-Jähriger befuhr mit seinem VW am Donnerstag, 05. März, die Hochstraße in Hagen. Aus Fahrtrichtung Böhmerstraße kommend wollte der Mann gegen 19:45 Uhr nach links auf den Bergischen Ring abbiegen. Dabei kollidierte er aus bislang ungeklärter Ursache mit einer Fußgängerin, die die Straße an einem Überweg überqueren wollte. Die 23-Jährige stürzte durch den Zusammenstoß und verletzte sich leicht. Sie kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Das Verkehrskommissariat der Polizei Hagen hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

