Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Werlte - Einbruch in Wohnung

Werlte (ots)

Gestern ist es in der Zeit von 15:15 Uhr bis 19:30 Uhr zu einem Einbruch in eine Wohnung im Delfweg gekommen. Bislang unbekannte Täter verschafften sich Zugang zu dem Mehrparteienwohnhaus und hebelten dann die Eingangstür einer Wohnung auf. Diebesgut erlangten die Täter offensichtlich nicht, der entstandene Sachschaden beträgt mehrere hundert Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Sögel unter der Rufnummer (05952)93450 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Pressestelle

Telefon: 0591 / 87-0

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell