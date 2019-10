Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Kirchen - Wohnungseinbruchsdiebstahl

Kirchen (ots)

Am Dienstag, den 15.10.2019 drangen gegen 23:00 Uhr zwei männliche Personen in ein Wohnhaus in der Hauptstraße ein. Dabei wurde eine Glasscheibe einer Türe zerschlagen. Eine Hausbewohnerin wurde auf die beiden Personen aufmerksam. Daraufhin verließen die beiden Personen unerkannt das Gebäude. Die beiden konnten nur vage beschrieben werden. Eine Person war ca. 190 cm groß, bekleidet mit einer dunklen Jacke und einer roten Kappe. Die andere Person wurde auf ca. 180 cm geschätzt. Sie trug eine Jacke mit Kapuze. Entwendet wurde offensichtlich nichts. Die Identität der beiden Männer konnte bisher nicht ermittelt werden.

Hinweise zu dem vorgenannten versuchten Einbruch, insbesondere zu Personen und/oder Fahrzeugen zu der tatrelevanten Zeit an der genannten Örtlichkeit bitte an die Kriminalinspektion Betzdorf, Telefon: 02741/926-0 oder jede andere Polizeidienststelle

Rückfragen bitte an:



POLIZEIPRÄSIDIUM KOBLENZ

Kriminalinspektion Betzdorf



Friedrichstraße 21

57518 Betzdorf

Tel.: 02741/926-200

Fax: 02741/926-109

Email: KIBetzdorf@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell