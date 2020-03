Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 05.03.2020 mit einem Bericht aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Schwarzach: Zusatz zum Pressebericht vom Nachmittag - Nach schwerem Unfall Zeugen gesucht

Nach dem schweren Unfall am Donnerstag bei Schwarzach sucht die Polizei Zeugen. Wie inzwischen bekannt wurde, befuhr kurz vor dem Unfall ein Unbekannter mit seinem dunklen VW Sharan unmittelbar vor dem beteiligten Audi, in dem eine Frau und ihr Kind schwer verletzt wurden, in Richtung Schwarzach. Dieser Fahrer konnte dem entgegenkommenden VW Golf, der auf seine Fahrspur geriet, noch ausweichen, bevor dieser dann frontal gegen den Audi stieß. Er oder sie sowie andere Zeugen oder Geschädigte werden gebeten, sich mit dem Verkehrsdienst in Mosbach, Telefon 06261 8090, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn

Telefon: 07131 104-10 12

E-Mail: heilbronn.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell