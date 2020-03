Polizei Hagen

POL-HA: Drogenfahrt ohne Führerschein

Hagen (ots)

Am Donnerstag, den 05.03.2020, fiel einer Streifenwagenbesatzung der Hagener Polizei ein schwarzer VW in der Haldener Straße auf. Den Mann, der den Wagen fuhr, kannten die Polizisten aus vorherigen Einsätzen. Er war oft schon fahrenderweise ohne die erforderliche Fahrerlaubnis kontrolliert worden. Die anschließende Kontrolle ergab, dass der Mann, ein 33-jähriger Hagener, immer noch keinen Führerschein hatte. Zudem wiesen Anzeichen auf Drogenkonsum hin, was sich bei einem Test bestätigte. Es folgten eine Blutprobe, ein Strafverfahren und die Sicherstellung der Fahrzeugschlüssel. Das Verkehrskommissariat übernahm die weitere Bearbeitung.

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen

Pressestelle

Michael Siemes

Telefon: 02331/986 15 11

Fax: 02331/986 15 19

E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de



http://www.polizei.nrw.de/hagen/

https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA

https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell