Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen) Sachbeschädigung und Diebstahl an einem Mercedes-Benz (07.02.2020 - 10.02.2020)

Zeugen und Hinweisgeber sucht die Polizei zu einem Vorfall vom vergangenen Wochenende, von dem zum wiederholten Mal die in der Kaiserstraße an der Kreuzung Bismarkckstraße / Kaiserstraße wohnhafte Halterin eines über 20 Jahre alten, grau lackierten Mercedes-Benz C-Klasse mit Tuttlinger Kennzeichen betroffen war. Unbekannte Täter rissen am Wochenende von dem Pkw den Mercedesstern ab. An dem Pkw wurden bereits mehrfach die Lackierung zerkratzt oder Reifen zerstochen.

Personen, die der Polizei sachdienliche Hinweise auf die Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Trossingen, Tel. 07425 33866, zu melden.

