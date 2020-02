Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Aixheim) Sturmbedingtes Hindernis auf der Fahrbahn (10.02.2020)

Aldingen-Aixheim (ots)

Nicht nur Bäume stürzten in den Morgenstunden des Montags wegen des Sturms "Sabine" um, gegen 06.15 Uhr befuhr 32-jährige Lenkerin eines Audi A4 die Kreisstraße 5911 aus Richtung Trossingen in Fahrtrichtung Aixheim. Im Bereich der Aussiedlerhöfe am Heidenbühl stieß sie gegen ein auf der Fahrbahn liegendes Blechteil, das von einem aufgrund des Sturmes umgestürzten Kleinwindrad abgerissen wurde. Das Kleinwindrad mit einer Höhe von etwa 10 Metern hatte dem Sturm nicht standgehalten, es stürzte um, nachdem die Verschraubung der Gewindebolzen am Fundament des Windrades aufgrund der durch den Sturm verursachten Belastung brach. Das Polizeirevier Spaichingen sorgte zur Regulierung des Unfallschadens für einen Tausch der Personalien zwischen dem Betreiber des Windrades und der geschädigten Lenkerin des Audis.

