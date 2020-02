Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Liptingen) Verkehrsunfall durch umstürzenden Baum (10.02.2020)

Emmingen-Liptingen (ots)

Glück hatte der 28-jährige Lenker eines Ford Fiesta, der in der Nacht zum heutigen Dienstag gegen 23.30 Uhr die Bundesstraße 14 aus Richtung Liptingen in Richtung Stockach befuhr. In dem sich im Bereich zwischen den beiden Einmündungen der Landesstraße 440 in die Bundesstraße 14 beim Gasthaus "Schuhfranz" befindlichen Waldstück stürzte eine Fichte sturmbedingt auf die Fahrbahn und traf den Ford Fiesta im vorderen rechten Bereich. Der Lenker des Pkw blieb unverletzt. An seinem Ford Fiesta entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Der Pkw war nach dem Zusammenstoß mit der umstürzenden Fichte nicht mehr fahrbereit und musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Der auf der Fahrbahn liegende Teil der Fichte wurde durch die Freiwillige Feuerwehr Liptingen von der Straße geräumt. Die Bundesstraße war anschließend wieder ungehindert befahrbar.

