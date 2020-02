Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (B 500

Furtwangen) Mit querliegendem Baum kollidiert

B 500 / Furtwangen (ots)

Trotz Straßensperrung befuhr ein 33-jähriger Autofahrer am heutigen Dienstagmorgen gegen 06.45 Uhr die B 500 in Richtung Neukirch und kollidierte mit einem auf der Fahrbahn liegenden Baum. Der Fahrer wurde leicht verletzt, sein Fahrzeug, an dem wirtschaftlicher Totalschaden entstand, musste abgeschleppt werden. Ein Rettungswagen brachte den Autofahrer vorsorglich ins Krankenhaus.

