Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Reliquie aus Kirche gestohlen

Bad Bergzabern (ots)

In der Zeit von 20.12.-22.12.2019, wurde aus der Edith-Stein-Kirche, eine in Gold eingefasste Schatulle entwendet. Die Reliquie war zwischen dem Gemälde der hl. Edith Stein und einem ca. 1,5 cm davor angebrachten Schutzglas befestigt. Die Schatulle ist ein Teil des Brautkleides, welches Edith Stein bei ihrer Einkleidung im Kölner Karmel getragen hat. Zeugen, die Angaben zu dem Diebstahl machen können, werden gebeten, sich unter 06343-93340 oder per E-Mail unter pibadbergzabern@polizei.rlp.de zu melden.

