Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: 19.12.2019, 19.30 Uhr Unsicherer PKW-Fahrer

Landau (ots)

Ein 59-jähriger Ford-Fahrer befuhr die L 509 von Ilbesheim in Richtung Landau mit einer Geschwindigkeit zwischen 20 und 50 km/h und kam mehrfach nach links auf die Gegenfahrbahn. In Höhe der Ausfahrt Arzheim kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte einen Leitpfosten. Im weiteren Verlauf der Fahrt fuhr er über eine Verkehrsinsel und beschädigte noch ein Verkehrszeichen. Der dahinter fahrende Fahrzeugführer konnte sich vor den PKW setzen und zum Anhalten bewegen. Die Scheiben des PKW waren deutlich beschlagen, so dass ein gefahrloses Fahren nicht möglich war. Da es auch noch Hinweise auf die Fahruntüchtigkeit des Fahrers gab, wurde er mit zur Dienststelle genommen, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Zeugen, bzw. weitere Geschädigte mögen sich bitte bei der Polizei Landau melden.

