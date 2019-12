POL-PDLD: Landau: Versuchter Trickdiebstahl

Polizeidirektion Landau

Bereits am Donnerstag, dem 12.12.2019 ereignete sich ein ungewöhnlicher Trickdiebstahl in einer Apotheke in Landau.

Eine Frau kaufte zunächst ein günstiges Medikament und wollte dafür 100.- Euro gewechselt haben. Danach entblößte sie ihren Unterleib und wollte so das Personal ablenken, um den Geldschein, sowie das Wechselgeld wieder an sich zu nehmen.

Das aufmerksame Personal in Landau ließ sich jedoch nicht ablenken und bemerkte den Trick, bzw. meinte zunächst es handele sich um ein Versehen. Mit der gleichen Masche versuchte die Täterin auch in Karlsruhe, Esslingen, Bad Säckingen und Bad Dürrheim Geld zu stehlen, was ihr jedoch nur in einem Fall gelang.

Auf Grund einer Warnmeldung des Apothekengroßhändlers meldete sich dann schließlich auch der Landauer Apotheker bei der Polizei.

Die Kriminalpolizei Landau hat ihre Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 06341-287-0 oder per Mail unter kilandau@polizei.rlp.de entgegen.

