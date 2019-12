Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Offenbach: Einbruch in Kindertagesstätte

Landau (ots)

Pressemitteilung der Kriminalinspektion Landau vom 20.12.2019:

Bisher unbekannte Täter brachen bereits in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in die Kindertagesstätte im Rathausweg in Offenbach ein.

Außer einem äußerst geringen Bargeldbetrag wurde nichts erbeutet. Bei dem Einbruch ging ein Fenster zu Bruch.

Die Kriminalpolizei Landau hat ihre Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 06341-287-0 oder per Mail unter kilandau@polizei.rlp.de entgegen.

