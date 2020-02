Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Update: Wetterbedingte Polizeieinsätze im Landkreis Rottweil 10.2./11.2.20

Landkreis Rottweil (ots)

Im Kreis Rottweil hat es in der vergangenen Nacht deutlich weniger Polizeieinsätze aufgrund des Strumtiefs "Sabine" als in der Vornacht gegeben. Bei der Einsatzleitstelle der Polizei in Konstanz gingen lediglich 7 Anrufe wegen wetterbedingten Ereignissen ein. Ein Verkehrszeichen in Zimmern ob Rottweil am Kreisverkehr in der Römerallee hatte sich mitsamt der Verankerung aus dem aufgeweichten Boden gelöst und ragte auf die Straße. Eine weggewehte Zaunrolle gefährdete um Mitternacht kurzzeitig den Verkehr auf der B27 zwischen Rottweil und Neukirch. Zwischen Oberndorf Bochingen in Richtung Haigerloch ragte am Montagabend eine Tanne über die Landstraße, die von der Feuerwehr beseitigt wurde. Heimtückisch war ein Windstoß in Fluorn-Winzeln am Montag. Ein Paketzusteller öffnete die Hecktür seines Transporters. Trotz aller Vorsicht riss ihm der Windstoß die Tür aus den Händen, die dann gegen ein daneben parkendes Auto knallte. An diesem entstand ein Schaden von 500 Euro. Am Dienstagmorgen brachte dann einsetzender Schneefall das eine oder andere Auto aus der Spur. So auch ein 35-jähriger Mercedes-Fahrer aus dem Bodenseekreis, der auf der A81 bei Deißlingen auf schneebedeckter Fahrbahn viel zu schnell und dann auch noch mit Sommerreifen unterwegs war. Er krachte in die Leitplanke und blieb entgegen der Fahrtrichtung stehen. Die Schadenshöhe an seiner neueren C-Klasse steht noch nicht fest. Auch ein 33-jähriger Autofahrer ist auf der B462 bei Villingendorf wegen Glätte zuerst über zwei Verkehrsinseln und dann in einen wartenden Renault eines 19-Jährigen gekracht. Dabei entstand an seinem Dacia ein Schaden von 3.000 Euro. Ursache für den Unfall war eine glatte Straße auf dem dortigen Ausfädelungsstreifen und nicht angepasster Geschwindigkeit. Der Schaden an dem Renault-Clio schätzt die Polizei ebenfalls auf 3.000.- Die Unfallfahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Schwerwiegende Ereignisse mit Personenschäden blieben glücklicherweise aus.

